المستشار أبو شرار يبحث مقترحات لإنشاء محاكم صلح في عرابة وبيرزيت وبيتونيا والعيزرية

رام الله /سما/

استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الأحد، رئيس بلدية بيرزيت ابراهيم سعد والوفد المرافق له، لبحث مقترح لإنشاء محكمة صلح بيرزيت لتخدم قرابة 97 ألف نسمة في البلدات والتجمعات والقرى شمال وشمال غرب محافظة رام الله والبيرة.

وأكد المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى مستعد لافتتاح المحكمة قبل بداية السنة القضائية الجديدة في حال توفر كافة متطلبات انشائها، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الشديد في مجمع محاكم رام الله، وتلبية احتياجات المواطنين بيسر وكفاءة. وأجرى المستشار أبو شرار، مؤخرا، مشاورات مع الجهات المعنية في بلدة عرابة لإنشاء محكمة صلح تخدم قرابة 110 آلاف نسمة من بلدات وقرى غربي محافظة جنين، وأبدت بلدية عرابة استعداداها لتوفير عقار مجهز لاستضافة المحكمة في أسرع وقت ممكن.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد بحث مقترحاً مع بلدية بيتونيا لإنشاء محكمة صلح بحيث تخدم قرابة 115 ألف نسمة في المدينة ومحيطها.

وناقش مجلس القضاء الأعلى مع رئيس المجلس المشترك لمنطقة جنوب شرق القدس أحمد أبو هلال، إنشاء محكمة صلح في بلدة العيزرية لتخدم منطقة جنوب شرق القدس الذي يبلغ عدد سكانها قرابة ١٥٠ ألف نسمة.