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حماس: شكل أي حكومة إسرائيلية لن يغير من طبيعة تعاملنا معها

الأحد 13 يونيو 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: شكل أي حكومة إسرائيلية لن يغير من طبيعة تعاملنا معها



غزة /سما/

 قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن أيًا كان شكل الحكومة الإسرائيلية، فإن هذا لن يغير من طبيعة التعامل معه ككيان استيطاني يجب مقاومته وانتزاع الحقوق منه بكل السبل وأشكال المقاومة وفي مقدمتها المسلحة.

واعتبر برهوم في تصريح صحفي له قبيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تكرار العملية الإنتخابية الإسرائيلية وإفرازاتها داخل كيان الاحتلال، بأنها دليل على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها هذا الكيان بالتوازي مع أزماته العسكرية والأمنية المتواصلة، كنتيجة لقوة وتأثير الفعل المقاوم، وثبات وصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف “نحن مستمرون في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات خط أحم، وأن سلوك هذه الحكومة على الأرض سوف يحدد طبيعة ومسار التعامل الميداني مع الاحتلال”.

#فوزي برهوم #حركة حماس #الحكومة الإسرائيلية #قطاع غزة

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