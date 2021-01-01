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“التعليم العالي” تجدّد التحذير من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

الأحد 13 يونيو 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التعليم العالي” تجدّد التحذير من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة



رام الله /سما/

جدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيرها للطلبة وأولياء الأمور من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة، منوهة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على المكاتب المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني https://bit.ly/35c0bjU.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته “التعليم العالي”، اليوم الأحد، مع رؤساء وممثلي مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة، لبحث موضوعات عدة، بما فيها التركيز على جودة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب، لتنظيم ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج.

وناقشت الوزارة مع المكاتب التعليمات التي يجب الالتزام بها، بما فيها التسعيرة الرسمية، والتعاملات بين المكاتب وأولياء الأمور حسب الأصول.

وأكدت أهمية أن توفّر المكاتب نشرةً حديثة حول الخدمات التي تُقدّمها للطلبة والتخصصات والدُول والجامعات التي تتعامل معها ومواقعها الإلكترونية، إضافةً لنشرة حول أنظمة التعليم، وشروط القبول، والتسجيل، والرسوم الدراسيّة، وتكاليف المعيشة في البلد الذي يرغب الطالب/ة بالدراسة فيه.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتعليماتها المتعلقة بمعدلات القبول، لافتةً إلى أنه لا يجوز لأي مكتب قبول أي طلب للحصول على مقعد للدراسة؛ يخالف المعدلات المعتمدة لديها.

وأشارت إلى ضرورة اطلاع الطلبة وأولياء الأمور على قائمة الجامعات الخارجية المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط https://bit.ly/2SoMdIK.

#التعليم العالي والبحث العلمي #مكاتب الخدمات الجامعية

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