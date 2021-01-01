  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: اعتصام أمام الصليب الأحمر للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد جميل العموري

الأحد 13 يونيو 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: اعتصام أمام الصليب الأحمر للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد جميل العموري



جنين /سما/

طالبت عائلة الشهيد جميل محمود العموري وفعاليات جنين والمخيم، اليوم الأحد، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان الشهيد المحتجز منذ أيام .

وناشد ضياء أبو وعد في كلمة فتح وفعاليات مخيم جنين، أحرار العالم أخذ دورهم لوقف المعاناة وسياسة العقاب بحق أهالي الشهداء عبر حرمانهم من حقهم المشروع بدفن أبنائهم.

وطالب سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد العموري، مشيرا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات حتى يتم تسليم ودفن الشهيد العموري.

وفي نهاية الاعتصام، تم تسليم الصليب الأحمر مذكرة باسم الحضور من فعاليات وقوى، ومؤسسات رسمية وشعبية، طالبوه بالضغط على سلطات الاحتلال ليتم تسليم جثمان الشهيد.

#الشهيد جميل محمود العموري #تسليم جثمان #سلطات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية

وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر

الأخبار الرئيسية

"القوى" تعلن الثلاثاء القادم يوم غضب في فلسطين.. وتوجه رسالة للمقاومة

وزير الجيش الاسرائيلي يصادق على "بنك اهداف " في قطاع غزة

ما هي التحديات الكبرى التي تواجه عمل الحكومة الجديدة برئاسة بينت؟

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

وزيرة الصحة : 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و378 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية