جنين: اعتصام أمام الصليب الأحمر للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد جميل العموري

جنين /سما/

طالبت عائلة الشهيد جميل محمود العموري وفعاليات جنين والمخيم، اليوم الأحد، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان الشهيد المحتجز منذ أيام .

وناشد ضياء أبو وعد في كلمة فتح وفعاليات مخيم جنين، أحرار العالم أخذ دورهم لوقف المعاناة وسياسة العقاب بحق أهالي الشهداء عبر حرمانهم من حقهم المشروع بدفن أبنائهم.

وطالب سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد العموري، مشيرا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات حتى يتم تسليم ودفن الشهيد العموري.

وفي نهاية الاعتصام، تم تسليم الصليب الأحمر مذكرة باسم الحضور من فعاليات وقوى، ومؤسسات رسمية وشعبية، طالبوه بالضغط على سلطات الاحتلال ليتم تسليم جثمان الشهيد.