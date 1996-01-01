  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معارضو نتنياهو يحتفلون أمام منزله بإقصائه المرتقب من رئاسة الحكومة

الأحد 13 يونيو 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
معارضو نتنياهو يحتفلون أمام منزله بإقصائه المرتقب من رئاسة الحكومة



القدس المحتلة /سما/

تجمع محتجون أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس مساء أمس للاحتفال بإقصائه من منصبه، بعد التصويت المقرر في البرلمان اليوم على تشكيلة الحكومة الجديدة.

وردد المشاركون هتافات مناهضة لنتنياهو أمام مقر إقامته الرسمية في شارع بلفور مساء أمس، ورفعوا لافتات عليها “هذا يوم السبت الأخير لك في بلفور، احزم حقائبك”.

وسبق أن خرجت احتجاجات متكررة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، احتجاجا على استمراره في الحكم رغم أنه يتم محاكمته في اتهامات بالفساد.

وانتقد السياسي اليميني المتشدد نفتالي بينيت، الذي سيترأس الحكومة الجديدة، هذه التظاهرة. ونقل المتحدث باسمه عنه القول اليوم الأحد :”الوقت ليس مناسبا للتظاهرات والاستفزازات”.

ودعا بينيت، زعيم حزب “يامينا” المؤيد للاستيطان، المتظاهرين إلى معاملة نتنياهو وعائلته باحترام.

ويضم الائتلاف الحكومي الجديد ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، ويكاد لا يجمعهم إلا الرغبة في إزاحة نتنياهو. ويمتلك الائتلاف أغلبية ضئيلة بـ 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وسيضع التحالف الجديد نهاية لعهد نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام .2009 وكان شغل المنصب أيضا من عام 1996 إلى عام 1999

ولا يزال من غير الواضح متى سيغادر نتنياهو المقر الرسمي في القدس في حالة مصادقة البرلمان على الائتلاف الجديد اليوم.

وفقًا لتقارير إعلامية، يعتزم بينيت البقاء في منزله في رعنانا بالقرب من تل أبيب مع أسرته، وأن يستخدم مقر القدس للاجتماعات الرسمية فقط أو في الحالات الاستثنائية.

#بنيامين نتنياهو #الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية

وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الاسرائيلي يصادق على "بنك اهداف " في قطاع غزة

ما هي التحديات الكبرى التي تواجه عمل الحكومة الجديدة برئاسة بينت؟

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

وزيرة الصحة : 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و378 حالة تعاف

كامل

مصادر تكشف عن مقترحات قدمتها مصر للسلطة بشأن إعادة إعمار غزة وموقف الأخيرة منها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية