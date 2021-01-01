وزارة التعليم بغزة تتحدث عن موعد امتحانات الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد

غزة /سما/

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم بغزة محمود مطر، أنه لا تعديل على موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" المقررة بتاريخ 24 يونيو الجاري وتمتد حتى تاريخ 12 يوليو المقبل.

وأشار في تصريح لإذاعة صوت "الأقصى" اليوم الأحد، إلى أنه سيعقب انتهاء امتحانات "التوجيهي" مخيمات تعليمية وترفيهية للطلبة، سيستفيد منها 50 ألف طالب من الصفوف (الأول حتى التاسع الأساسي).

ودعا أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم الطلبة للتسجيل بالمخيمات لما لها من فائدة كبيرة، خاصة بعد فترة الانقطاع الطويلة للدراسة خلال العام الدراسي الماضي والتي ستمكنهم من تعويض جزء من الفاقد التعليمي لأبنائهم.

ولفت إلى وجود فِرق من الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنجاز مواد تدمج ما بين المهارات التي سيدرسها الطلبة في الصفوف الجديدة والمهارات التي فاتتهم كنتيجة لظروف جائحة "كورونا" والتصعيد الأخير على قطاع غزة.

ونوه مطر إلى أنه سيكون هناك مواد تعليمية سيتم نشرها مع بداية العام الدراسي القادم وإقرار سياسة تعليمية تتعلق بآليات العمل وفق سيناريوهات مختلفة، إما السيناريو الكامل الذي يتناول الدراسة الوجاهية كما هي، أو السيناريو الجزئي في حال الانقطاع عن الدراسة كما كان في العام الماضي.

وفيما يتعلق بموعد بدء العام الدراسي الجديد، أفاد بأن العام الدراسي الجديد سيبدأ في منتصف أغسطس المقبل، متأملًا أن تسمح الحالة الوبائية باستئناف الدراسة في هذا التاريخ وأي معطيات جديدة تتعلق بالوضع الصحي سيتم مراجعته.