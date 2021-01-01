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رفضا للحصار البحري..وقفة احتجاجية للصيادين في غزة

الأحد 13 يونيو 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفضا للحصار البحري..وقفة احتجاجية للصيادين في غزة



غزة /سما/

نظم الصيادون اليوم الأحد في ميناء غزة وقفة احتجاجية رفضا للحصار الإسرائيلي المفروض على بحر القطاع.

ورفع الصيادون شعارات تندد بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، إن الاحتلال يريد إسقاط مهنة الصيد وإبعاد ٤٥٠٠ صياد عن البحر.

وأضاف "بعد العدوان الأخير على غزة مُنع التصدير بشكل كامل إلى الضفة الغربية، وأيضا مستلزمات الصيد تمنع وملاحقات واعتقالات كل هذا يعني به الاحتلال توقيف هذه المهنة".

وأكد عياش أن الصياد يعتاش يوم بيوم وأزراقهم بشكل يومي وتم إيقافهم ١٥ يوما عن دخول البحر وبالتالي توقيف أرزاق أبنائهم، موضحا أن الاحتلال سمح بالصيد ل٦ أميال فقط وهي لا تفى باحتياجات ألف قارب لأن مساحة الصيد المسموح بها لا تزيد عن ٣٧ كيلو فقط ساحليا و٦ أميال بالغرب.

وطالب عياش الدول العربيةوعلى رأسها جمهورية مصر العربية كوفد مفاوض في مباحثات التهدئة برفع المعاناة عن الصيادين.

ودعا المؤسسات الدولية إلى تقديم الدعم للصيادين لتثبيتهم في هذه المهنة.

وأشار إلى أن أمام استمرار هذه الانتهاكات والمعاناة، الصياد يتمسك بمهنته ولقمة عيشه.

من جهته، قال أشرف أبوزايدة رئيس هيئة كسر الحصار إن الشعب الفلسطيني من حقه ركوب البحر واستثمار مقدراته لاكتساب لقمة العيش .

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها الإنسانية والأخلافية برفع الحصار عن غزة وإيقاف الاحتلال عند حده.

#صيادو غزة #مراكب الصيادين #غزة #بحر غزة #سلطات الاحتلال

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