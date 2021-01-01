وزير الجيش الاسرائيلي يصادق على "بنك اهداف " في قطاع غزة

القدس المحتلة /سما/

تحسبا من قيام حركة حماس بالرد على مسيرة المستوطنين المقررة الثلاثاء المقبل في القدس وافق وزير الجيش بني غانتس على ما أسماه التلفزيون الاسرائيلي بنك اهداف في قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية 12 أن غانتس صادق على عدة مئات من الأهداف الجديدة التي تم جمعها بعد العدوان الأخير في غزة.

بالإضافة إلى ذلك ، وافق غانتس على سلسلة من عدة خطوات عسكرية في حال اندلعت مواجهة عسكرية متجددة.

في غضون ذلك حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، الأسبوع الماضي، من أن إجراء مسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس المحتلة، التي يطلق عليها تسمية "مسيرة الأعلام"، من شأنها إعادة إشعال المنطقة، في أعقاب تهديدات حماس بأنها تتابع الأحداث في القدس ولن تسمح بالمس بالمسجد الأقصى.

وتوقع المسؤولون بأن ترد حماس لكن ليس بالصواريخ وانما بإطلاق بالونات حارقة ومحاولة تنفيذ عمليان في الضفة الغربية.