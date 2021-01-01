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حماس تدعو للنفير العام والاحتشاد بالأقصى وشوارع البلدة القديمة "الثلاثاء"

الأحد 13 يونيو 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للنفير العام والاحتشاد بالأقصى وشوارع البلدة القديمة "الثلاثاء"



القدس المحتلة /سما/

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس أهالي وشباب القدس الثائر إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة لتفويت الفرصة على قطعان المستوطنين الضالة بتحقيق مبتغاهم.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة : "ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للمحتل".

وأضاف: فأروا الله وشعبكم منكم ما أبدعتم فيه، وكونوا خير سيف للقدس والأقصى.

وأشار إلى أن أهلنا الصامدين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ألهموا شعوب الأرض كيف يكون العناد والثبات والتصدي للمحتل لمنعه من فرض إرادته وتغيير معالم القدس هويةً وشكلاً.

ولفت حمادة إلى أن الاحتلال البغيض يطلق العنان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقّة وحواري القدس العتيقة، ورفع أعلام كيانهم الزائل، في خطوة لا تنبع من أي ثقة وقوة، وما دافعه فيها إلا فشله وانكفاؤه.

#حركة حماس #القدس المحتلة #الشعب الفلسطيني #المسجد الأقصى #مسيرة الاعلام

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