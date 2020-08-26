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الاحتلال ينقل الأسير رأفت أبو ربيع من سجن "عوفر" إلى عيادة سجن الرملة

الأحد 13 يونيو 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير رأفت خليل أبو ربيع (46 عاما) من سجن "عوفر" إلى عيادة سجن الرملة.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسير أبو ربيع يعاني من مشاكل صحية في القلب والصدر.

يذكر أن محكمة عوفر العسكرية جددت الثلاثاء الماضي (7/6/2021) الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو ربيع من بلدة المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة، لمدة 6 شهور.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير المحرر أبو ربيع بتاريخ 26/8/2020 بعد مداهمة منزله في البلدة، ونقلته إلى التحقيق في "عوفر"، وبعد شهر أصدرت بحقه حكما فعليا بالسجن لمدة 4 شهور إضافة لغرامة مالية.

#سجن الرملة #الاحتلال #رأفت أبو ربيع

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