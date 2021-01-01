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الاحتلال ينصب خيمة ويواصل شق طريق عسكرية في حزما

الأحد 13 يونيو 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خيمة عسكرية قرب مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، فيما واصلت جرافاتها شق طريق لأغراض عسكرية.

وقال الحج محمد حسن صلاح الدين أحد أصحاب الأراضي ، إن قوات الاحتلال نصبت خيمة عسكرية قرب مدخل حزما، وواصلت جرافاتها تجريف الأراضي قرب مدخل حزما الرئيسي، وشق شارع يمتد كيلو متر بعرض 16 مترا من أراضي البلدة.

وحذر صلاح الدين من أن هذا الشارع قد لا يتوقف عند هذا الحد حسب مخططات الاحتلال، وسيبتلع مئات الدونمات من الأراضي التي تحيط بالبلدة ويطوقها، ويعيق عمليات البناء ومنح التراخيص في المنطقة.

ودعا أهالي البلدة إلى تكثيف التواجد في المنطقة منعا لمخططات الاحتلال.

#بلدة حزما #الاحتلال #القدس المحتلة

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