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تفاصيل عملية أحمد مكي الجراحية

الأحد 13 يونيو 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عملية أحمد مكي الجراحية



وكالات / سما /

كشفت فنانة عن خضوع الفنان المصري، أحمد مكي، لعملية جراحية، منعته من زيارتها في المستشفى.

وقالت الممثلة فاطمة كشري، في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية، إن مكي ساندها بعد دخولها المستشفى إثر شعورها بآلام في بطنها.

وأشارت إلى أن أحمد مكي أرسل مديرة أعماله إليها لكي تلبي كل طلباتها، وتابعت أنه تحدث معها هاتفيا، وأكد لها أنه لم يستطع القدوم لزيارتها بسبب خضوعه لعملية جراحية في ضرسه، وأنه سيزروها فور شفائه.

وتابعت فاطمة كشري أن مديرة أعمال أحمد مكي أحضرت لها نقودا ووجبة عشاء وأجرت لها الأشعة والتحاليل الطبية المطلوبة، معربة عن سعادتها من مساندة الناس لها وأنهم مازالوا يتذكرونها بأدوارها الفنية.

وكانت فاطمة كشري شاركت في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" من إنتاج 2010، ومن بطولة أحمد مكي، في مشهد واحد، والذي جسدت فيه دور سيدة تطبخ محشي على شاطئ البحر.

وكان أحمد مكي غاب عن المشاركة في تصوير أغنية عرضت عقب آخر حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض خلال شهر رمضان.

#أحمد مكي

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