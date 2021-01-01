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"غوغل" تسمح بتقنية تطالب بها معظم المواقع

الأحد 13 يونيو 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تسمح بتقنية تطالب بها معظم المواقع



وكالات / سما /

كشفت تقارير، أن شركة "غوغل" الأمريكية، قررت التراجع عن سياستها المتعلقة بطريقة إظهار الروابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية في شريطها للعناوين، وقررت اعتماد فكرة عنوان موقع ويب كامل بدلا من عنوان مجتزأ.

وبحسب وثيقة اطلع عليها موقع "أندرويد بوليس"، فقد واجهت "غوغل" في وقت سابق بعض الانتقادات بسبب خطوة تقصيرها عناوين المواقع، من خلال إظهارها اسم المجال الخاص بالموقع وإخفاء بقية الأجزاء.

لكن دافعت "غوغل" عن نفسها، وقتها، بأن تقصيرها الرابط في شريط العناوين كان بمثابة طريقة لتبسيط المربع متعدد الاستخدامات، كما أنها كانت تهدف من تلك الخطوة إلى مساعدة الأشخاص في التعرف على مواقع الإنترنت الضارة.

وذكر "أندرويد بوليس" أنه من المقرر أن تطرح "غوغل" التحديث الخاص بإظهار الروابط الكاملة مع تحديث "غوغل كروم 91"، والذي سيخفي ":https" فقط هذه المرة، وفي حال رغبة المستخدمين في رؤية هذا الجزء أيضا في العنوان، فكل ما عليهم فعله هو النقر بزر الفأرة الأيمن على عنوان الويب في شريط العناوين، واختيار "Always show full URLs" (إظهار عناوين URL الكاملة دائما).

واعترفت "غوغل" أن إجرائها الخاص بتقصير عناوين (URL) لم يحسن أمان المستخدم بأي طريقة رئيسية، ولذلك فإنها تراجعت عن تغييراتها مع التحديث الجديد والقادم.

#غوغل #المواقع

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