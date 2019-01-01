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قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وتعتدي على الأسرى

الأحد 13 يونيو 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وتعتدي على الأسرى



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن قوات القمع التابعة لإدارة السجون، اقتحمت قسم (12) في سجن عوفر، واعتدت عليهم بالضرب ونقلتهم جميعا من قسم (12) الى قسم (18).

 وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قوات القمع حطمت مقتنيات الأسرى ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوفهم.

وحملت الهيئة إدارة السجن المسؤولية كاملة ما يحدث في معتقل "عوفر"، ودعت كافة المنظمات والدولية بالتدخل العاجل، للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الأسرى.

الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتفتيش المتكرّرة إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، لفرض مزيد من السيطرة والرّقابة عليهم، وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من عمليات القمع منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، والتي كانت الأعنف في حينه منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى لأشد عمليات القمع سجن "عوفر".

#هيئة شؤون الأسرى #سجن عوفر #قوات القمع

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