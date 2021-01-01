"الخارجية" تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس، وتنفذه سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة بشكل يومي، عبر سرقة المزيد من الارض الفلسطينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستوطنات القائمة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها طالما حذرت من هذا المخطط الاستيطاني الممنهج، خاصة عندما بدأت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ضد المواطنين في بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس، والتي انطلق اغلبها من بؤرة الارهاب المسماة "يتسهار".

وأكدت الخارجية أن هذه المشاريع الاستيطانية، تتطلب من المجتمع الدولي ردود فعل أكثر حزما وشدة وعدم التراخي معها لخطورتها وخطورة ما سينتج عنها لاحقا.