  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تدين المشروع الاستيطاني التوسعي جنوب نابلس

الأحد 13 يونيو 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس، وتنفذه سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة بشكل يومي، عبر سرقة المزيد من الارض الفلسطينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستوطنات القائمة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها طالما حذرت من هذا المخطط الاستيطاني الممنهج، خاصة عندما بدأت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ضد المواطنين في بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس، والتي انطلق اغلبها من بؤرة الارهاب المسماة "يتسهار".

وأكدت الخارجية أن هذه المشاريع الاستيطانية، تتطلب من المجتمع الدولي ردود فعل أكثر حزما وشدة وعدم التراخي معها لخطورتها وخطورة ما سينتج عنها لاحقا.

#وزارة الخارجية #الاستيطان #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

خبراء "إسرائيليون": المواجهة مع حماس لم تنته.. وغزة تحد حقيقي للحكومة الجديدة

وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر

ساعات قبل التصويت على حكومة بينيت - لبيد.. نتنياهو: تُسلَّم السُلطة بانتظام

الأخبار الرئيسية

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

وزيرة الصحة : 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و378 حالة تعاف

كامل

مصادر تكشف عن مقترحات قدمتها مصر للسلطة بشأن إعادة إعمار غزة وموقف الأخيرة منها

تم تشكيل 20 فريقًا .. جيش الاحتلال: "جولة اخرى من القتال مع غزة" مسألة وقت فقط

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية