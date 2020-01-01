شياطين بلجيكا تحرق دب روسيا في يورو 2020

وكالات / سما /

حرقت شياطين بلجيكا الدب الروسي في مستهل مشوار الفريقين في النسخة السادسة عشر من بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، مساء اليوم السبت.

ملعب جازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبرج الروسية استضافت المباراة الأولى للمنتخب الروسي في المجموعة الثانية بيورو 2020 التي تضم أيضاً الدنمارك وفنلندا.

كتيبة الشياطين الحمر نجحت في تحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة، وخطفت الصدارة من فنلندا التي انتصرت في وقت سابق اليوم على الدنمارك بهدف دون رد.

رجال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز دخلوا في أجواء اللقاء سريعاً بهدف من توقيع المهاجم روميلو لوكاكو، الذي استغل خطأ في التمرير بالخط الخلفي في روسيا، ليستغل تواجده قرب المرمى في وضعية تسلل قانونية، بعدما وصلت له الكرة من لاعب الخصم، ويسجل الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 10.

طوفان بلجيكا الهجومي استمر ليسفر عن هدف ثان عند الدقيقة 34 عبر توماس مونييه الذي تابع كرة عائدة من الحارس داخل منطقة الجزاء بكل هدوء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط، كرر لوكاكو زيارته للشباك موقعاً على الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وفي ضوء النتيجة تتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن فنلندا، وتبقى روسيا في المرتبة الأخيرة بدون رصيد.