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خطة ريال مدريد للتعاقد مع هالاند

الأحد 13 يونيو 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة ريال مدريد للتعاقد مع هالاند



وكالات / سما /

يسعى فريق ريال مدريد لإتمام صفقة رائعة هذا الصيف، وذلك بعد مطالبات الجماهير لرئيس مجلس الإدارة فلورنتينو بيريز بضرورة تدعيم المرينجي لأجل العودة لتحقيق البطولات.

ويبدو أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هو الهدف المتميز الذي يسعى له الريال، على الرغم من حقيقة أن كيليان مبابي يبقى الهدف رقم 1 في سوق الانتقالات.

إلا أن النادي الملكي يدرك كذلك صعوبة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي هذا الصيف، ولهذا ربما يسعى لمحاولة التعاقد مع هالاند بدلاً عنه.

تشير ABC إلى أن ريال مدريد سيُركز على هالاند إذا ظل وضع مبابي صعباً، حتى وإن كان المبلغ المطلوب من دورتموند لبيع هالاند أكثر تكلفة من قيمة المهاجم الفرنسي، حيث يُقدر سعره بحوالي 145 مليون يورو.

أما الصعوبة الأخرى لإتمام صفقة هالاند هو أن دورتموند قريب من بيع سانشو إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو ولهذا لن يحتاجون إلى بيع هالاند.

لذلك فإن الحل الوحيد بالنسبة لنادي ريال مدريد هو جعل هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا بالإضافة إلى والده يشكلون ضغطاً على النادي الألماني لإجباره على الموافقة على بيعه هذا الصيف.

#إيرلينج هالاند #هالاند #ريال مدريد

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