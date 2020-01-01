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موعد الإعلان عن ديباي كلاعب جديد لفريق برشلونة

الأحد 13 يونيو 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد الإعلان عن ديباي كلاعب جديد لفريق برشلونة



وكالات / سما /

وافق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي على الانتقال إلى برشلونة، وذلك رغم وجود عروض عديدة أخرى، ويأمل النادي الكاتالوني في الإعلان عن قدوم المهاجم الأسبوع المقبل.

وحسب صحيفة سبورت الكاتالونية فقد حصل برشلونة واللاعب نفسه على إذن من الاتحاد الهولندي لإعلان توقيعه رسمياً في الأسبوع القادم رغم أنه منخرط في المشاركة في يورو 2020.

يلعب منتخب هولندا أول مباراة له أمام أوكرانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام مساء اليوم الأحد في دور المجموعات من كأس الأمم الأوروبية.

تم اتخاذ القرار بالفعل من قبل ديباي للالتحاق بفريق برشلونة بدايةً من الموسم القادم بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان والذي شجعه على هذا القرار.

ولكن لا بد من حل بعض التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب في أقرب وقت ممكن، فلا يمكن استبعاد سيناريو أن يتألق اللاعب في اليورو ويحصل على اهتمام أندية أخرى.

وأوضحت إذاعة RAC-1 أن برشلونة قدم عرضاً ثانياً لممفيس ديباي به عقد بشروط أفضل، وستكون مدة العقد سنتين قابلة للتمديد لموسم ثالث في حالة تحقيق بعض الأهداف.

#برشلونة #ديباي

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