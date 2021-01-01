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اختيار إريكسن أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا

الأحد 13 يونيو 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار إريكسن أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا



وكالات / سما /

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا لصالح كريستيان إريكسن، في لفتة طيبة نالت استحسان الجميع.

وسقط كريستيان إريكسن على أرضية الملعب في الدقيقة 40 مغشياً عليه، ليتدخل الجهاز الطبي بسرعة من أجل إسعافه قبل أن يبلع لسانه ويتوقف نبضه، وسط ترقب ودعوات من الجميع.

وتم إيقاف المباراة لبعض الوقت، حيث غادر اللاعبون أرضية الملعب متأثرين بما حدث لكريستيان إريكسن، فيما تم نقل هذا الأخير للمستشفى عندما استعاد وعيه.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، كريستيان إريسكن كأفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا رغم مشاركته في 40 دقيقة فقط، ويأتي ذلك كدعم معنوي له من أجل استعادة عافيته في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن منتخب فنلندا نجح في تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف نظيف تم تسجيل في الشوط الثاني، محققاً بذلك فوزه الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية، علماً أنه يشارك لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

#إريكسن #الدنمارك #فنلندا

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