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المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الأحد 13 يونيو 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم



القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقص في الصفحات من 156-187.

وأوضح المفتي العام في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة المؤسسة المصرية السورية

للطباعة، في جمهورية مصر العربية، بتصريح رقم (40) الصادر في 29/4/2015م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

#المفتي العام #القرآن الكريم

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