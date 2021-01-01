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فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية بالقاهرة

الأحد 13 يونيو 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية بالقاهرة



القاهرة / سما /

بمشاركة فلسطين، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للفنون التراثية المنعقدة في مصر، والتي تقام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية ومؤسسة حوار، وتحل فيها كولومبيا وجنوب السودان ضيفي شرف المهرجان.

وشهد الاحتفال الذي سيستمر حتى 18 الجاري بمسرح بئر يوسف بالقلعة، العديد من الفقرات الفنية للفرق المشاركة لتعبر فيها عن تراث وهوية كل دولة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، والفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وعدد من سفراء الدول المشاركة.

ومثل دولة فلسطين في الفعاليات المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، وقد شاركت فرقتان من فلسطين في فعاليات المهرجان المجانية والمتاحة لكل الجمهور، على أن تشارك فرقة كنعان للفنون التراثية في فعاليات افتتاح المهرجان، وعقب ذلك تشارك فرقة الفالوجا للفنون الشعبية في فعاليات ختام المهرجان، وتتوزع مشاركات الفرقتين بقية أيام الأسبوع الحالي بدءا، من الساعة الثامنة يوميا على النحو التالي:

تشارك اليوم الأحد، فرقة الفالوجا بعرضها الفني في ساحة الهناجر، وتشارك فرقة كنعان بعرضها الفني في حديقة الحرية، ويوم غد الإثنين، تشارك فرقة الفالوجا بحفلها في مسرح بئر يوسف بالقلعة، وتشارك فرقة كنعان بحفلها في ساحة الهناجر.

ويوم الثلاثاء المقبل: تشارك فرقة كنعان بحفلها في مسرح بئر يوسف بالقلعة، وتشارك فرقة الفالوجا في حديقة الحرية.

ويوم الأربعاء المقبل: تشارك فرقة الفالوجا في فعاليات أمسية تحت شعار "ليلة في محبة فلسطين" بقبة الغوري، وتشارك فرقة كنعان بحفلها في بيت السناري بالسيدة زينب .

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة، وهي: مصر، وسوريا، وكولومبيا، والفلبين، وأندونيسيا، والسودان، وجنوب السودان، وبنجلاديش، وباكستان، واليمن، والكونغو الديمقراطية، وفلسطين، وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر.

#فلسطين #القاهرة #مصر

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