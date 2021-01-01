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الصحة العالمية لا تستبعد فرضية تسرب فيروس "كورونا" من مختبر

الأحد 13 يونيو 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية لا تستبعد فرضية تسرب فيروس "كورونا" من مختبر



جنيف / سما /

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس، إنهم يستحقون ذلك، هذا ضروري حتى نتمكن

في المستقبل من منع تكرار الوباء".

وتابع، لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- CoV-2 (كورونا)، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فيروس كورونا.

واعتبر خبراء المنظمة العالمية أن تسرب الفيروس من المختبر فرضية "غير مرجحة كثيرا"، ورجحوا أن يكون فيروس السارس- CoV-2 (كورونا) ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

من جانبها أكدت الصين في أكثر من مناسبة أنها لم تخف أية معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.

#الصحة العالمية #منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #كورونا

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