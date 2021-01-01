تم تشكيل 20 فريقًا .. جيش الاحتلال: "جولة اخرى من القتال مع غزة" مسألة وقت فقط

القدس المحتلة / سما /

يعقد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، يوم غد الإثنين، مؤتمرا عملياتيا موسعا وشاملا لإجراء تحقيق أولي في ما تسمى عملية “حارس الأسوار” (عدوان غزة الأخير)، وذلك بهدف البحث في تطوير العمليات العسكرية الجديدة، خاصةً مع وجود احتمالات كبيرة بإمكانية تجدد جولة القتال.

ووفقًا لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، فإن قادة الكتائب والسرايا وما فوقهم سيحضرون هذا المؤتمر العملياتي، مشيرةً إلى أنه منذ انتهاء العملية في غزة تم تشكيل 20 فريقًا من قبل هيئة الأركان العامة للتحقيق في مختلف المجالات المتعلقة بالعملية.

وسيتم خلال العملية عرض نتائج تلك التحقيقات على منتدى العمليات، كما سيتم مناقشة الجمود الذي واجهه كوخافي في تنفيذ خطته المعروفة باسم “مفهوم النصر” بما في ذلك في مجالات الاستخبارات والعمل العسكري، وقدرة حماس في استمرار إدارتها لأهدافها بالمعركة وفق ترجمة "القدس" .

ووفقًا، للصحيفة العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي يعلق أهمية على التحقيق السريع حول العملية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجيش يفترض “أن جولة أخرى مع غزة قد تكون مسألة وقت فقط، في ظل الأحداث بالقدس والوضع الإنساني المتراجع بغزة وإحباط حماس مما يحدث”.

وقالت الصحيفة، إنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن “تثبت الرسالة الحازمة التي تم نقلها بعد عملية حارس الأسوار، أنه سيكون هناك رد فعل حاد على أي صاروخ أو بالون حارق، وأن هذا ليس مجرد كلام، بل خطة عمل”.