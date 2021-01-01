اسرائيل تقرر توسعة مستوطنة "شفوت راحيل" جنوب نابلس

رام الله / سما /

​ أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا عن توسعة مستوطنة "شفوت" راحيل بخمسة أضعاف وهي مقامة على أراضي المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن ما تسمي بالإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت رسميا على بناء 534 وحدة استيطانية جديدة إضافية لتوسعة المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين منذ العام 2005.

واضاف دغلس أن هذه الوحدات ستقام على مايقارب من 400 دونم إضافية من أراضي المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس .

واعتبر دغلس انشاء هذه الوحدات في هذا الوقت تحديا جديدا للإدارة الأمريكية التى ترفض الاستيطان، مؤكدا على اتخاذ خطوات جدية لوقف كافة أنواع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.