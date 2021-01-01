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الخليل: الاحتلال يفتش منازل ويستدعي عدة مواطنين لمراجعة مخابراته

الأحد 13 يونيو 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، منازل في الخليل، واستدعت عددا من المواطنين لمراجعة مخابراتها.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، وداهمت منزل المواطن جهاد محمد صقر جرادات وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، وفتشت منجرة تعود للمواطن محمد جرادات، كما داهمت منزل اكرم ابو عيهور من بلدة حلحول، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال كلا من عبد العزيز الحداد وناجي ابو خلف من مدينة الخليل، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة الظاهرية، ومدخل مخيم الفوار، واوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الخليل #الاحتلال

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