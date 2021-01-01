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الاحتلال يهدم خياما سكنية تأوي 15 فرداً شرق رام الله

الأحد 13 يونيو 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

وذكر الناشط الصحفي فارس كعابنة ، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام المواطنين واستولت على ممتلكاتهم كافة.

وأشار إلى أن الخيام المستولى عليها تعود لعائلتي عبد الحفيظ كعابنة ونجله إبراهيم، وتؤوي 15 فردا.

وقال كعابنة: "ما جرى اليوم يأتي بعد أيام من عملية هدم مماثلة لخيام أربع عائلات في منطقة مجاورة، لكن الجديد هو أن العائلات كانت في السابق تتحدى الهدم بإعادة البناء فيما تبقى من ممتلكات، لكن هذا اصبح غير ممكن بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على الخيام بعد هدمها".

ولفت إلى أن عمليات الهدم في تلك المنطقة تأتي ضمن مخطط احتلالي كبير لإخلاء كافة التجمعات البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا.

#الاحتلال

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