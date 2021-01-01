  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية

الأحد 13 يونيو 2021 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية



غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في غزة، رفضها أي إساءة إلى الدور المصري الكبير في دعم القطاع الصحي في غزة، مؤكدة أن مصر كانت صاحبة السبق في دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية خلال العدوان الأخير.

وقدرت الصحة اليوم الأحد، الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية تجاه قطاع غزة وخاصة في دعم القطاع الصحي.

وأكدت أن لهم الدور الأبرز في استقبال جرحى العدوان بالمستشفيات المصرية، وأنهم كانوا أصحاب السبق في الاستجابة ومد المستشفيات بالمساعدات والاحتياجات الطبية التي شكلت النسبة الأعظم من إجمالي المساعدات الطبية المقدمة خلال وبعد العدوان.

ورفضت وزارة الصحة أي موقف أو تصرف يفهم منه ولو دون قصد الإساءة للدور المصري الكبير في دعم القطاع الصحي، مشيرة بذلك إلى الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، لشاحنة أدوية دخلت غزة من مصر

 ونوهت إلى أن تلك الشاحنة  كانت محملة بأدوية خاصة وغالية الثمن وقد كانت ضمن قافلة بها العديد من الشاحنات المحملة  بالأدوية والمستهلكات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي .

وجددت وزارة الصحة شكرها واعتزازها بالجهد المصري العظيم، مؤكدة أن هذا الموقف قد تم معالجته إدارياً بالشكل اللائق، وتم التوضيح حتى تكون الحقيقة واضحة أمام الجميع.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تنشر تفاصيل نشاط عسكري اكتشفته كتائب القسام قبل سيف القدس بأيام

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

خبراء "إسرائيليون": المواجهة مع حماس لم تنته.. وغزة تحد حقيقي للحكومة الجديدة

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

فيديو ..استشهاد فلسطينية إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس

ساعات قبل التصويت على حكومة بينيت - لبيد.. نتنياهو: تُسلَّم السُلطة بانتظام

الأخبار الرئيسية

تم تشكيل 20 فريقًا .. جيش الاحتلال: "جولة اخرى من القتال مع غزة" مسألة وقت فقط

وفد وزاري يتوجه الى القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

1

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية