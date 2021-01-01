هآرتس تكشف عن أول إجراءات ستتخذ بحق نتنياهو عقب انتهاء حكمه

القدس المحتلة / سما /

بعد 12 عامًا ، سيضطر بنيامين نتنياهو وعائلته إلى مغادرة مقر إقامته في القدس. وباستثناء الحراسة والسيارات فقد تقرر وقف مصاريف عائلة نتنياهو اعتبارا من اليوم عقب انتهاء حكمه الذي امتد 12عاما.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الأحد عن ان أول إجراءات ستتخذ بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب انتهاء حكمه.

ووفقاً للصحيفة العبرية، أعلنت المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو، أنه سيتم وقف تمويل نفقات ومصاريف عائلة بنيامين نتنياهو في المقر الرسمي في القدس وفي منزلهم الخاص في قيساريا فور أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين اليوم.

وأشارت الصحيفة أن تلك المصاريف تشمل الضيافة وشراء المنتجات من محلات المواد الغذائية والنفقات المتعلقة بغسيل الملابس وخدمات تصفيف الشعر والمكياج وعمال النظافة والطهاة وما إلى ذلك.

وتابعت، "لم تحدد موعدا لعائلة نتنياهو لمغادرة المقر الرسمي في القدس، وقررت أن تسوية الأمر يكون بالتوافق مع رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت".

وكانت المرة الأخيرة التي غادرت فيها عائلة نتنياهو بلفور ، في عام 1999 - بعد هزيمة نتنياهو في الانتخابات على يد إيهود باراك حيث أخلت المنزل بعد ستة أسابيع. ويتذكر المدير العام السابق لمكتب ايهود باراك يوسي كوتشيك: "القصة تطورت حتى رحلوا. أتذكر أنني اضطررت للتدخل حتى يحدث ذلك. تحدثت إلى ديفيد شيمرون الذي كان سيخرج ويحضر نيابة عنه أو حتى مع بيبي نفسه وطلبنا منهم إخلاء المنزل. استغرق الأمر وقتًا أطول من اللازم حينها". تقول يديعوت احرنوت.