رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد الأسيرة المحرر ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا مساء أمس السبت، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الأسيرة المحررة ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا

- مســتوطن يعتــدي علــى طفلين بغاز الفلفل في القدس ويصيبهما بحروق

- دائرة القدس تحذر من اندلاع موجة غضب جديدة في حال إقامة "مسيرة الأعلام"

- وفاتان و183 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاة في المحكمة الدستورية العليا

- 514 صحفيا أميركيا: يجب أن تعكس أخبارنا حقائق الاحتلال الإسرائيلي

- فلسطين تنضم إلى مبادرة "شفافية العمل المناخي" العالمية

- "لصوص التلال" يسرقون أراضي ومياه المزارعين في اللبن الغربي

- الاحتلال حرم الطفل اليازجي من والدته الثانية في حربه على غزة

- هذا "الغضنفر" من ذلك الأسد

* "الأيام":

- الاحتلال يعدم أسيرة محررة على حاجز قلنديا وإصابة العشرات خلال مواجهات في كفر قدوم

- "كورونا": حالتا وفاة ورصد 183 إصابة جديدة

- الكيلة: البلاد تشهد حالة من التعافي المجتمعي

- القدس: مستوطن يعتدي على طفلـين برشهـمـا بـغـاز الفلـفـل

- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستوريـة الـيـوم لتنهـي حقـبـة نتنـيـاهــو

- وفـد وزاري يتوجـه إلـى القاهـرة اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة

- الأردن والسويد ينظمان مؤتمرًا دوليًا لمانحي "الأونروا" في تشرين الأول

- "الإبعاد عن الأقصى"..حملة إلكترونية رفضًا للإبعاد عن الحرم القدسي

- طولكـرم: إصابــة 3 مواطنين إثر إطلاق نار خلال حفل زفاف

- الاحتلال يدعي إحباط صفقة بيع أسلحة في منطقة الأغوار

* "القدس":

- الاحتلال يعدم أسيرة محررة على حاجز قلنديا

- عشرات الإصابات في كفر قدوم وبيتا .. واعتقالات بعدة محافظات

- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنهي اليوم حقبة نتنياهو

- السعدي يطالب القضاء الإسرائيلي بفتح تحقيق في أحداث سجن النقب

- قطر تطالب إسرائيل بـ"وقف" المراوغة وفتح مفاعلاتها النووية أمام المفتشين

- وفاتان و183 إصابة جديدة بكورنا و349 حالة تعافٍ في فلسطين

- لجنة إسرائيلية خاصة لمتابعة البناء الفلسطيني بمناطق "ج"

- وفد وزاري يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة