تصدر خبر استشهاد الأسيرة المحرر ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا مساء أمس السبت، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- استشهاد الأسيرة المحررة ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا
- مســتوطن يعتــدي علــى طفلين بغاز الفلفل في القدس ويصيبهما بحروق
- دائرة القدس تحذر من اندلاع موجة غضب جديدة في حال إقامة "مسيرة الأعلام"
- وفاتان و183 إصابة جديدة بـ"كورونا"
- ثلاثة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس قضاة في المحكمة الدستورية العليا
- 514 صحفيا أميركيا: يجب أن تعكس أخبارنا حقائق الاحتلال الإسرائيلي
- فلسطين تنضم إلى مبادرة "شفافية العمل المناخي" العالمية
- "لصوص التلال" يسرقون أراضي ومياه المزارعين في اللبن الغربي
- الاحتلال حرم الطفل اليازجي من والدته الثانية في حربه على غزة
- هذا "الغضنفر" من ذلك الأسد
* "الأيام":
- الاحتلال يعدم أسيرة محررة على حاجز قلنديا وإصابة العشرات خلال مواجهات في كفر قدوم
- "كورونا": حالتا وفاة ورصد 183 إصابة جديدة
- الكيلة: البلاد تشهد حالة من التعافي المجتمعي
- القدس: مستوطن يعتدي على طفلـين برشهـمـا بـغـاز الفلـفـل
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستوريـة الـيـوم لتنهـي حقـبـة نتنـيـاهــو
- وفـد وزاري يتوجـه إلـى القاهـرة اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة
- الأردن والسويد ينظمان مؤتمرًا دوليًا لمانحي "الأونروا" في تشرين الأول
- "الإبعاد عن الأقصى"..حملة إلكترونية رفضًا للإبعاد عن الحرم القدسي
- طولكـرم: إصابــة 3 مواطنين إثر إطلاق نار خلال حفل زفاف
- الاحتلال يدعي إحباط صفقة بيع أسلحة في منطقة الأغوار
* "القدس":
- الاحتلال يعدم أسيرة محررة على حاجز قلنديا
- عشرات الإصابات في كفر قدوم وبيتا .. واعتقالات بعدة محافظات
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنهي اليوم حقبة نتنياهو
- السعدي يطالب القضاء الإسرائيلي بفتح تحقيق في أحداث سجن النقب
- قطر تطالب إسرائيل بـ"وقف" المراوغة وفتح مفاعلاتها النووية أمام المفتشين
- وفاتان و183 إصابة جديدة بكورنا و349 حالة تعافٍ في فلسطين
- لجنة إسرائيلية خاصة لمتابعة البناء الفلسطيني بمناطق "ج"
- وفد وزاري يتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة