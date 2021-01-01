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الاحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية بنسبة 18% في الربع الأول 2021

الأحد 13 يونيو 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية بنسبة 18% في الربع الأول 2021



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,245 رخصة خلال الربع الأول من العام 2021، منها 1,285 رخصة أبنية جديدة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2021 انخفض بنسبة 18% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، كما سجل ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020، وانخفض عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 29% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، وانخفضت بنسبة 17% مقارنة بالربع المناظر من العام 2020.

وأشار إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 961 ألف متر مربع، منها 693 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و268 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

 كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,287 وحدة سكنيـة مساحاتها 698 ألف متر مربع، منها 2,937 وحدة سكنية جديدة مساحتها 485 ألف متر مربع، و1,350 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 213 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضا بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، وسجل انخفاضا بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام 2021 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2020.

#الاحصاء #رخص الأبنية

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