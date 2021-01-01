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دغلس: خطة لمضاعفة الاستيطان 5 مرات في "شفوت راحيل" جنوب نابلس

الأحد 13 يونيو 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دغلس: خطة لمضاعفة الاستيطان 5 مرات في "شفوت راحيل" جنوب نابلس



نابلس / سما /

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن سلطات الاحتلال اودعت مخططا كبيرا لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل"، بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب اراضي المواطنين في جالود وترمسعيا، جنوب نابلس.

وأضاف دغلس ، اليوم الاحد، أن اقرار المخطط الجديد سيضاعف الاستيطان الى نحو خمس مرات في المستوطنة التي اقيمت عام 1991، على اراضي جالود وترمسعيا.

وأكد أن الوثائق التي صادق عليها ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" نهاية شهر أيار المنصرم لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل"، تبين أن البناء سيتم على مساحة تقدر بـ376 دونما من اراضي جالود وترمسعيا، وتوسيع مساحة الارض التي تحتلها المستوطنة.

وأشار دغلس الى أنه بحسب الخطة المعلنة، فإن الاراضي تقع في حوض رقم (13) موقع الخفافيش من اراضي جالود، وحوض رقم (3) موقع سعب المصري من اراضي ترمسعيا.

وبين أن الخطة تستهدف تغيير تخصيص الاراضي من زراعية الى: مناطق سكنية، ومنطقة مبانٍ ومؤسسات عامة وتجارية، ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية ومنطقة التخطيط المستقبلي وطرق.

#نابلس #الاستيطان

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