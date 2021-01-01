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الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

الأحد 13 يونيو 2021 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس



خانيونس / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

#الاحتلال #المزارعين

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