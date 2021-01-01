  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

الأحد 13 يونيو 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأحد كما يلي:

أسعار الخضروات :

بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

البندورة: 3 ك = 2 شيكل

خيار حمامات: 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكل

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

ورق عنب = 3 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

شمام 8ك = 10 شيكل

عنب أسود 1ك = 8 شيكل

رمان 1ك = 6 شيكل

بطيخ 10 ك = 10 شيكل

خوخ 1 ك = 6 شيكل

مشمش 1 ك = 6 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 11 شيكل الكرتونة

دجاج: 12 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد

الأكثر قراءة اليوم

إستياء مصري من السلطة الفلسطينية..إدراج البرغوثي وسعدات في صفقة التبادل يمثل قوة ضخمة لحماس

يديعوت تنشر تفاصيل نشاط عسكري اكتشفته كتائب القسام قبل سيف القدس بأيام

معاريف : الحرب اللاحقة ضد حماس ..جاكي خوجي

مصر تطلب تدخلاً أميركياً لمنع نتنياهو من تفجير الأوضاع وإشعال مواجهة عسكرية على ثلاث جبهات

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

خبراء "إسرائيليون": المواجهة مع حماس لم تنته.. وغزة تحد حقيقي للحكومة الجديدة

الأخبار الرئيسية

1

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

بايدن

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

الفصائل

هل من أفق للعودة؟.. "اندبندنت" تكشف أسباب نسف الحوار الوطني الفلسطيني..!

إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل الكاملة لعملية زعترة التي نفذها الأسير شلبي

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية