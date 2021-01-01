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وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر

الأحد 13 يونيو 2021 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر



غزة / سما /

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان إنه من المؤسف أن تتردد بعض الدول في تصنيف كيانات، مثل حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين بطريقة أوضح.

وقال ابن زايد في حديث له مع موقع اللجنة اليهودية الأمريكية، "من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما، على أنه إرهابي، دون الجناح السياسي، رغم عدم وجود فرق".

وعبر الوزير الإماراتي عن أمله أن يساعد اتفاق التطبيع الموقع بين الإمارات و"إسرائيل" في إلهام دول أخرى بالمنطقة لإعادة تصوّر المستقبل.

من جانبها استنكرت حركة "حماس" تصريحات وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، التي حرض بها على الحركة.

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "تحريض وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان الدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة، ويتناقض مع كل المفاهيم القومية".

وتابع قاسم بأن تصريح ابن زايد "يتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين".

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