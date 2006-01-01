نهاية حقبة نتنياهو؟.. الكنيست يصوت اليوم على "حكومة التغيير"

القدس المحتلة / سما /

​تعقد الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأحد، جلسة خاصة للتصويت على "حكومة التغيير"، برئاسة رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، وبحال حصلت الحكومة على ثقة الكنيست سيكون ذلك نهاية حقبة بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما رئيسا للوزراء، ليكون رئيسا للمعارضة، كما سينتخب الكنيست رئيسا خلفا للرئيس ياريف ليفين، إذ رشحت أحزاب "كتلة التغيير"، عضو الكنيست ميكي ليفي لهذا المنصب.

ومن المتوقع أن تحصل "حكومة التغيير" على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست، على أن تكون بالتناوب ما بين بينيت ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، الذي سيشغل منصب وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الحكومة في النصف الأول من ولاية الحكومة التي سيرأسها بينيت.

وبحال لم يكن هناك أي مفاجأة في اللحظات الأخيرة خلال عملية التصويت بالكنيست التي ستبدأ عند الرابعة عصرا، ستنال الحكومة ثقة الكنيست ليكون بينيت الرئيس الـ13 للحكومة الإسرائيلية، خلفا لنتنياهو الذي استحوذ على كرسي رئاسة الوزراء لمدة 12 عاما متواصلة، إضافة إلى 3 أعوام بين الأعوام 2006 إلى 2009.

ومن المتوقع أن يتم انتخاب ميكي ليفي رئيسا للكنيست الـ24، وذلك خلفا لياريف ليفين المقرب من نتنياهو، وليفي، وهو من حزب "يش عتيد"، واختير كمرشح عن أحزاب "كتلة التغيير"، كان من قيادة ضباط الشرطة، وكان قائدا للشرطة في القدس المحتلة.

ويشارك في جلسة الكنيست لتنصيب "حكومة التغيير"، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت.

ويسبق جلسة الكنيست الخاصة لتنصيب الحكومة، جلسة خاصة تعقد عند الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة كتلة "يمين" في الكنيست، بمشاركة جميع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" المشاركة في الائتلاف الحكومي.

ويلي ذلك، جلسة خاصة لحزب "يمينا" للتأكيد على دعم جميع أعضاء الحزب للحكومة، كما ستعقد جلسة لجميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، على أن تكون هذه الجلسات مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ورغم محاولاته المتواصلة لإفشال المصادقة على "حكومة التغيير"، قال نتنياهو لمقربين منه، إن "إجراءات تسليم السلطة، ستجري بحسب القواعد المُتّبعة بطريقة مُنتظمة".

وسبق ذلك، أن عرض نتنياهو، على وزير الأمن، بيني غانتس الانفصال عن "حكومة التغيير" مقابل تنصيبه رئيسا للحكومة بشكل فوري، واستقالة نتنياهو.

والجمعة، وقع حزب "ييش عتيد"، برئاسة لبيد، على اتفاق ائتلافي مع أحزاب "يمينا" العمل و"كاحول لافان" و"تيكفا حداشا"، إضافة إلى اتفاقين ائتلافين مع القائمة الموحدة، برئاسة منصور عباس، ومع حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب حزب ميرتس.