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استطلاع رأي: أغلبية إسرائيلية تتوقع فترة قصيرة لحكومة بينيت-لبيد

السبت 12 يونيو 2021 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع رأي: أغلبية إسرائيلية تتوقع فترة قصيرة لحكومة بينيت-لبيد



القدس المحتلة /سما/

نشرت القناة "12" العبرية، مساء يوم السبت، استطلاع للرأي أجرته "شركة الأخبار"، يشير إلى أن أغلبية الإسرائيليين يتوقعون أن تستمر حكومة بينيت لبيد لفترة قصيرة فقط.

ووفق الإستطلاع، فإن 43% اعتقد من المستطلعة آراءهم أن الحكومة ستستمر لفترة قصيرة فقط، واعتقد 30% أنها ستصمد لفترة طويلة لكنها لن تستمر حتى انتهاء الفترة، فيما اعتقد 11% فقط أن الحكومة ستستمر حتى نهاية الفترة البرلمانية، أي أربع سنوات.

كما واعتقد 61% أن الطموح الشخصي هو السبب الذي قاد نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" نحو هذه الحكومة التي سيتم التصويت عليها غدًا، فيما اعتقد 20% فقط أن اسبابًا أيدولوجية هي التي وجهته نحو هذا التحالف.

وأجاب 49% من المستطلعة آراءهم أن بينيت سيحترم اتفاقية التناوب مع يائير لبيد بينما اعتقد 29% منهم أنه لن يفعل ذلك لأن الحكومة ستتفكك قبل ذلك، وأجاب 7% أن بينيت لن يحترم الاتفاق.

ودعم 57% من المستطلعين اقتراح قانون تحديد الترشّح لرئاسة الحكومة، فيما عارضه 29% وقال 14% انهم لا يعرفون.

وأعلن 62% دعمهم لفصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، اذ برزت دعم "اليسار-المركز" للاقتراح الذي وصل إلى 60% واقترب من نسبة دعم اليمين للقانون (66%)، وعارض الاقتراح 11% فقط.

وعارض حسب الاستطلاع 56% من الجمهور تنظيم "مسيرة الاعلام" الفاشية في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

#استطلاع راي #حكومة لابيد بينت #اسرائيل #الاحزاب الاسرائيلية #اليمين الاسرائيلي

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