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ساعات قبل التصويت على حكومة بينيت - لبيد.. نتنياهو: تُسلَّم السُلطة بانتظام

السبت 12 يونيو 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعات قبل التصويت على حكومة بينيت - لبيد.. نتنياهو: تُسلَّم السُلطة بانتظام



القدس المحتلة /سما/

تنعقد يوم غد، الأحد، جلسة التصويت في الهيئة العامة للكنيست، على "حكومة التغيير" برئاسة حزب "يمينا"، نفتالي بينيت والتي يتناوب عليها رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، وفيها تُطوى صفحة حكم لمدة 12 عاما برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمقربين منه، إن إجراءات تسليم السلطة، ستجري بحسب القواعد المُتّبعة بطريقة مُنتظّمة، وفقًا لما ذكرت هيئة البث الرسميّة ("كان")، مساء اليوم السبت.

وكان قد وقّع بينيت، ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، يوم الجمعة، اتفاقا ائتلافيا مع أحزاب "يمينا" و"العمل" و"كاحول لافان" و"تيكفا حداشا"، إضافة إلى اتفاقين ائتلافين مع القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة منصور عباس، ومع حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ويتشكل ائتلاف حكومة بينيت – لبيد من ثمانية أحزاب ممثلة بـ61 عضو كنيست: "ييش عتيد"، "كاحول لافان"، "يمينا"، "يسرائيل بيتينو"، حزب العمل، "تيكفا حداشا"، ميرتس والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية).

ويعارض هذه الحكومة 59 عضو كنيست يمثلون أحزاب الليكود، الحريديين، وقائمة الصهيونية الدينية والقائمة المشتركة.

وقال مصدر في "كتلة التغيير"، لـ"يديعوت أحرونوت"، يوم الخيمس، إن "هناك 61 عضو كنيست يدعمون الحكومة، لكن ليس بالإمكان أبدا معرفة إذا كان أحد يعتزم أن يفاجئ. ولا توجد لدينا معلومات حول وجود نية كهذه، واحتمال حدوث أمر كهذا ضئيل، لكننا نفكر في أي احتمال بسبب التوتر الكبير قبيل التنصيب".

#الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #الاحزاب الاسرائيلية #حزب يمينا #نفتالي بينت #اليمين الاسرائيلي

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