سرايا القدس توجه رسالة لأهالي القدس: خياران أمام الاحتلال الاسرائيلي..

غزة /سما/

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، أن خيارين أمام الاحتلال الاسرائيلي حال دخوله في عملية عسكرية جديدة، أما ان يقتل داخل غزة أو يتم اسر جنوده .

وشدد القائد في وحدة النخبة بسـرايا القدس أبو البهاء، على أن هذه الأنفاق ستكون مقبرة لجنود الاحتلال وسيرى العدو بأسنا داخل الأراضي المحتلة العام 48، موضحا أن المقاومة تعمل بكل جهد في أنفاق الحرية من أجل مضاعفة قوتنا القتالية داخل الأنفاق

وأضاف: نعمل بما هو موكل لدينا من قيادة السـ.ـرايا لحماية شعبا من تغول الاحتلال ومباغتة العدو في لحظة القرارات الحاسمة

وتابع: نشعر في هذه الأماكن أننا قريبون جداً من القدس، لافتا الى أن سرايا القدس أفشلت مخططات العدو في لاستهداف مجاهديها في هذه الأنفاق ونقول للعدو أننا نجهز للنزول في ساحة الميدان

وأشار الى أن ما يهمنا هو قدرة مجاهدينا في العمل في الميدان قبل معركة سيف القدس وبعدها، موضحا أن مقاتلي السرايا أياديهم على الزناد جاهزة وبانتظار قرار قيادتهم

ووجه ابو البهاء رسالة لاهالي القدس قائلا: رسالتنا لأهلنا في القدس المحتلة أننا فداء للقدس والأسرى والمسرى