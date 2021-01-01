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الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال

السبت 12 يونيو 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال



رام الله /سما/

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوتيرتي، بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.

وقال الرئيس عباس في برقيته: "يطيب لنا وأنتم تحتفلون بعيد الاستقلال المجيد، أن نتقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها واسمي شخصيا، بتهانينا القلبية الحارة، متمنين لكم وللفلبين وشعبها الصديق، بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وأعرب الرئيس عن حرصه على تعزيز علاقات الصداقة والتقدير التي تجمع الشعبين والبلدين، مثمنا مواقف الفلبين التضامنية الثابتة الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة في المحافل كافة، التي تحظى بعظيم تقديرنا واهتمامنا".
 

#الرئيس عباس #جمهورية الفلبين

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