وزير الحكم المحلي: إعادة إعمار غزة لن يتم إلا عبر الحكومة.. ومصر ستقوم بدور رئيسي

رام الله /سما/ (شينخوا)

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم السبت، إن مصر ستقوم بدور رئيسي في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.

وذكر الصالح للصحفيين في رام الله، أن دور مصر سيكون له أثار كبيرة جدا على أهالي غزة، فيما يتعلق بإعادة الإعمار والمساهمة في رفع الحصار عبر إدخال المواد اللازمة للإعمار.

وأكد الصالح أن إعادة إعمار قطاع غزة لن يتم إلا عبر الحكومة الفلسطينية كما وعدت مصر، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الأدوات على الأرض للعمل خاصة في قطاع الحكم المحلي.

ومن المقرر أن يتوجه وفد فلسطيني إلى القاهرة غدا الأحد برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو يضم وزراء الحكم المحلي والزراعة والاقتصاد والأشغال العامة والإسكان والشؤون المدنية.

وذكر الصالح، أن الزيارة تأتي استكمالا للقاء الذي عقد مع الوفد الأمني المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل في غزة، لبحث إعادة اعمار غزة وآليات العمل مع الجانب المصري بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الوفد الوزاري سيناقش في لقاءاته مع المسئولين المصريين وأصحاب شركات البناء على مدار يومين آليات الاعمار سواء بتبني قطاعات معينة للإعمار من قبل مصر كالبنية التحتية أو الزراعة أو الصناعة.

وتأتي زيارة وفد الحكومة الفلسطينية بعد زيارة مماثلة قام بها وفد من جهات حكومية تديرها حركة حماس، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، لمصر الأسبوع الماضي لبحث ملف إعادة إعمار غزة.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء موجة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من 10 إلى 21 من أيار الماضي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا، فضلا عن تدمير واسع في المباني والمنازل السكنية والبنى التحتية في غزة.