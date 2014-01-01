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غزة: 3000 عامل بدون عمل نتيجة قصف المنشآت الاقتصادية

السبت 12 يونيو 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 3000 عامل بدون عمل نتيجة قصف المنشآت الاقتصادية



غزة /سما/

 أعلن رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية محمد المنسي ان 3000 آلاف عامل تم تسريحهم من العمل نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وقصف المنشآت الاقتصادية وتوقفها عن العمل، إضافة لإغلاق معبر كرم أبو سالم والذي هو بالأساس لا يلبي احتياجات قطاع غزة ومصانعها.

وقال المنسي في تصريح صحفي اليوم السبت إن الاحتلال دمر البنية التحتية الاقتصادية خلال العدوان الأخير، ونجري عملية إحصاء لما دمره الاحتلال عبر لجان مختصة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد سواء بالأماكن والمخازن والآليات والمعدات والمواد الخام والمنتجات، ولم ننتهي بعد من تقييم الأضرار التي بلغت حتى اللحظة عشرات ملايين الدولارات.

وأضاف المنسي “لم نتلق أي مساعدات من أي جهة، ولم يتلق عمالنا أي مساعدة وهو ما يزيد من معاناتهم، ومنذ عام 2014 لم نتلق إلا 10% من نسبة الأضرار في مصانعنا لإعادة الإعمار.” وأشار الى ان “أكثر من 20 مصنعاً تم تدميرها كلياً، والمناطق الصناعية هي مناطق محمية وفق القانون الدولي ويجب توفير حماية لها، والاحتلال استهدف المصانع دون تحذير ولم يتم استخراج المعدات. ” .

ولفت المنسي إلى أن الاحتلال يريد أن يحولنا لشعب مستهلك وهذا مرفوض وسنعمل على صناعة ما يلزمنا، وندعو الدول المانحة لدعم القطاع الصناعي وعلى السلطة والوسطاء تحمل مسؤولياتهم في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية، ونطالب الاحتلال بفتح معبر كرم أبو سالم وإدخال المواد الخام لمصانعنا.

#غزة #العاطلين عن العمل #العدوان الإسرائيلي #المنشآت الاقتصادية

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