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الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلديات المحافظات الجنوبية

السبت 12 يونيو 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلديات المحافظات الجنوبية



رام الله /سما/

استقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم بمقره في غزة رؤساء بلديات المحافظات الجنوبية وتضم خانيونس وبني سهيلا وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة والقرارة والفخاري، للاطلاع على احتياجاتهم في مجال المياه والصرف الصحي ، الى جانب بحث الجوانب الفنية والتشغيلية لتحسين تقديم الخدمة للمواطنين.

واطلع الحضور رئيس سلطة المياه على التحديات التي تواجه البلديات نتيجة تدفق المياه العادمة وما تشكله من مكرهة صحية وبيئية، والحاجة الى تنفيذ خط ناقل للمحطة و شبكة للصرف الصحي .

وبين المهندس غنيم في هذا الجانب ان سلطة المياه تعمل جاهدة على استكمال نظام الصرف الصحي وتشغيل محطات المعالجة بكامل قدرتها الاستيعابية للاستفادة منها بكفاءة ، كما انها بصدد عمل الخطة الريادية للصرف الصحي بالتوازي مع عمل دراسات بيئية لتوفير الدعم المالي اللازم.

كما شدد المهندس غنيم على انه ولتحسين كافة الاوضاع في الهيئات والبلديات يتوجب على الجميع العمل لتحسين اوضاعها الادارية والفنية و المالية ، وتحسين عملية الجباية لما لها من تأثير كبير على استدامة مرافق المياه واستمرارها في تقديم الخدمة.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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