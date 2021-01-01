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بند ائتلافي يسمح لبينت بإسقاط الحكومة والبقاء رئيسًا لها

السبت 12 يونيو 2021 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بند ائتلافي يسمح لبينت بإسقاط الحكومة والبقاء رئيسًا لها



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة كان العبرية، أن من بين بنود الاتفاق الائتلافي بين حزبي "يش عتيد" و"يمينا" أنه بإمكان نفتالي بينيت رئيس "يمينا" بإسقاط الحكومة والبقاء رئيسًا للحكومة الانتقالية قبل ولاية يائير لبيد رئيس يش عتيد . 
 
وبحسب مراسلة القناة العبرية، فإنه بموجب البند العاشر من الاتفاق يجب تمرير ميزانية عامة لسنتين خلال مائة وخمسة وأربعين يوما من تشكيل الحكومة، غير أنه إذا ما أجهض بينيت المصادقة على الميزانية فعندها تسقط الحكومة ويبقى هو رئيس وزراء انتقاليا. 
 
واتفق مع ذلك بين الحزبين على أنه يتعين على لبيد وبينيت خلال ثلاثين يوما من إقامة الحكومة تحديد هوية رئيس الحكومة الانتقالية إذا لم يتم التوافق على قضية الموازنة العامة. 
 
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت_لبيد اليمين الدستورية يوم غدٍ الأحد، بعد اتفاق أحزاب كتلة التغيير على توزيع المناصب النهائية لوزراء الأحزاب المشاركة فيها.
 
وتم التوقيع مساء أمس الجمعة، على الاتفاقيات النهائية بين أحزاب الكتلة، وخاصةً بين حزب يش عتيد بزعامة يائير لبيد، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت.

#حزب يش عتيد #يائير لابيد #نفتالي بينت #اليمين الاسرائيلي #حزب يمينا #حكومة التغيير

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