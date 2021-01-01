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موقع اسرائيلي: فرقة الجليل تتجهر لليوم الذي يتسلل فيه مقاتلي حزب الله بالشمال

السبت 12 يونيو 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع اسرائيلي: فرقة الجليل تتجهر لليوم الذي يتسلل فيه مقاتلي حزب الله بالشمال



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "والا" العبري أن فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي تستعد لليوم الذي يتسلل فيه عناصر حزب الله إلى مواقع الجيش والمستوطنات الشمالية.

وادعى الموقع في تقرير لأمير بوخبوط أن فرقة الجليل تستعد بقيادة العميد بيندر  لاستخدام أفضل الأدوات لإحباط أي تسلل.

وأشار إلى أن 27 شخصا حاولوا عبور الحدود الشمالية صوب إسرائيل العام الماضي، اثنان منهم الأسبوع الماضي، وكان هدفهم البحث عن فرص عمل.

ونوه والا أنه في الوقت نفسه، يستمر حزب الله في العمل والاستعداد بشكل غير ملحوظ وبات موجودا في المنطقة الحدودية ويجمع المعلومات الاستخباراتية ويتحدى الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن حزب الله يقود المشاريع الهندسية في قلب القرى جنوب لبنان بعضها بشكل علني.

وزعم أن الحزب في العام الماضي قام ببناء برج واحد على الأقل مدعيا أنه البنية التحتية لمفتشي البيئة، وتبين أنه لجمع المعلومات الاستخبارية.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الحدود اللبنانية #لبنان

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