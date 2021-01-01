  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع الوزير عباس كامل

السبت 12 يونيو 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع الوزير عباس كامل



غزة /سما/

كشفت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، عصر اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة امينها العام زياد النخالة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلام د. محمد الهندي، إن وفد الحركة برئاسة الأمين العام زياد النخالة، عقد اجتماعًا مطولاً مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل بحضور طاقم الملف الفلسطيني.

وأوضح أن اللقاء كان إيجابياً وصريحاً وجرى خلاله استعراض كافة الملفات وفي مقدمتها الوحدة الفلسطينية وملف الإعمار وتطورات الوضع السياسي.

ونوه الى أن المجتمعين توافقوا على استمرار الاتصالات واللقاءات وتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية.

#الجهاد الاسلامي #زياد النخالة #مصر #المخابرات المصرية #عباس كامل

الأكثر قراءة اليوم

إستياء مصري من السلطة الفلسطينية..إدراج البرغوثي وسعدات في صفقة التبادل يمثل قوة ضخمة لحماس

فتح تشن هجوماً حاداً على حماس: وضعت شروطاً مجحفة وتسعى للهيمنة على النظام السياسي

يديعوت تنشر تفاصيل نشاط عسكري اكتشفته كتائب القسام قبل سيف القدس بأيام

رسالة إعتراض من السلطة إلى مصر..ووفد حكومي من غزة يتوجه إلى القاهرة للتباحث حول هذه الملفات

"واشنطن بوست" تكشف كواليس الدسائس داخل القصر الهاشمي و صفقة القرن الفاشلة

مصر تطلب تدخلاً أميركياً لمنع نتنياهو من تفجير الأوضاع وإشعال مواجهة عسكرية على ثلاث جبهات

معاريف : الحرب اللاحقة ضد حماس ..جاكي خوجي

الأخبار الرئيسية

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

فيديو ..استشهاد فلسطينية إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس

هنية

"الأخبار": هنية يحضر لزيارة بيروت وطهران ولقاءات مرتقبة مع نصر الله وخامنئي

خبراء "إسرائيليون": المواجهة مع حماس لم تنته.. وغزة تحد حقيقي للحكومة الجديدة

===

يديعوت تنشر تفاصيل نشاط عسكري اكتشفته كتائب القسام قبل سيف القدس بأيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية