الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع الوزير عباس كامل

غزة /سما/

كشفت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، عصر اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة امينها العام زياد النخالة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلام د. محمد الهندي، إن وفد الحركة برئاسة الأمين العام زياد النخالة، عقد اجتماعًا مطولاً مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل بحضور طاقم الملف الفلسطيني.

وأوضح أن اللقاء كان إيجابياً وصريحاً وجرى خلاله استعراض كافة الملفات وفي مقدمتها الوحدة الفلسطينية وملف الإعمار وتطورات الوضع السياسي.

ونوه الى أن المجتمعين توافقوا على استمرار الاتصالات واللقاءات وتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية.