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نحو 30 مليون جنيه.. تقرير يكشف عن مساهمة أزمات وقضايا الفنان محمد رمضان بجمع ثروته

القاهرة- متابعات: أثار اسم الفنان محمد رمضان في الفترة الأخيرة الجدل، حول عدة قضايا واجهها الفنان، وجعلت تصرفاته ومقاطع الفيديو الخاصة به محط أنظار الجمهور.

وفي إطار الحديث عن القضايا التي واجهها محمد رمضان، إن كان على صعيد الخلافات مع فنانين، ورجال أعمال، وشخصيات عامة، دائما ما خرج الفنان المصري في مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحصد ملايين المشاهدات، وتجني ملايين الدولارات لتساهم تلك الأزمات في بناء ثروات الفنان الشهير.

وكشفت صحيفة “الوطن” المصرية، أن أرباح محمد رمضان الشهرية من موقع يوتيوب فقط بلغت حوالي 4 ملايين و500 ألف جنيه بحسب موقع “socialblade” الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تقرير لها أعلنت “الوطن” عن رصد متوسط أرباح الفنان محمد رمضان من مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقاطع مصورة، بعضها أنتجها مثل كليبات “نمبر وان”، و”الملك”، و”فيروس”، وغيرها، وأخرى مقاطع مصورة نشرها أثارت الجدل وحققت ملايين المشاهدات لتساهم في بناء ثروات الفنان، لافتة إلى أن حساب قيمة هذه الأرباح جاء وفقًا لشروط مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدد متوسط 1500 دولار أرباحا لمشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين، لكن المشاهدات الخليجية والأوروبية تصل إلى 12 ألف دولار لكل مليون مشاهدة، حيث تم حساب هذه الأرباح باعتبار أن كل المشاهدات مصرية 100%.

ونشرت الوطن تفاصيل هذه الأرباح:

1- أزمته الأولى: الخلاف مع رجل أعمال

واجه محمد رمضان في العام 2018، أزمة كبيرة مع أحد رجال الأعمال، حيث رد رمضان على رجل الأعمال بإعداد الكليبات والأغاني، أبرزها “الملك”، و”بابا”، و”فيروس”، و”أنا السلطان”، و”نمبر وان”، و”أنا مافيا”، لتتجاوز مشاهدات هذه المقاطع 708 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب فقط بأرباح تتجاوز الـ17 مليون جنيه فقط، إن تم حساب كل المشاهدين من مصر فقط، ودون حساب المشاهدات ذاتها في “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”تيك توك”.

2- أزمته الثانية: قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

أثارت قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، مع محمد رمضان جدلا كبيرا لدى الجمهور، خاصة بعد وفاة الطيار، حيث نشر رمضان مقطعا مصورا له عبر حسابه في “إنستغرام”، وصل عدد مشاهديه لمليون ونصف المليون مشاهدة، أي حصل الفنان على متوسط أرباح من هذا المقطع 40 ألف جنيه، فضلا عن مقاطع مصورة نشرها للرد على الإعلامي عمرو أديب أثناء أزمته معه على خلفية قضية الطيار، والتي وصل عدد مشاهداتها في “فيسبوك” و”إنستغرام” 7 ملايين مشاهدة بمتوسط أرباح 170 ألف جنيه مصري، خلال نشره مقاطع مصورة يلقى بها الدولارات في الماء والتي وصل عدد مشاهداتها لـ12 مليون مشاهدة ليصل متوسط أرباحها 288 ألف جنيه.

3- أزمته الثالثة: الصورة مع الفنان الإسرائيلي

في أزمة الصورة مع الفنان الإسرائيلي، نشر الفنان عددا من المقاطع المصورة كان أبرزها وصوله إلى أسوان بالزي الصعيدي حيث وصل عدد مشاهدات الفيديو لـ12 مليونا في “فيسبوك” و3 ملايين في “إنستغرام”، بمتوسط أرباح وصل لـ360 ألف جنيه.

في سياق متصل، كشف الفنان المصري مؤخرا عبر حسابه في “فيسبوك”، خلال مقطع فيديو، تفاصيل التحفظ على أمواله داخل أحد البنوك الخاصة حيث وصل عدد مشاهدات المقطع المصور في “فيسبوك” 10 ملايين مشاهدة بمتوسط أرباح 240 ألف جنيه مصري.

هذا وكان محمد رمضان قد أعلن عبر صفحته في “إنستغرام” بنهاية 2020، أن مشاهدات على موقع يوتيوب وصلت لـ2 مليار مشاهدة، حيث من المتوقع أن تصل الأرباح السنوية لمحمد رمضان، من قناته على اليوتيوب، إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليونا و174 ألفا و550 جنيها مصريا، بحسب موقع “socialblade” الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات مواقع التواصل الاجتماعي.