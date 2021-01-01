محافظ جنين وقادة الأجهزة الأمنية يقدمون التعازي بالشهداء

جنين /سما/

قدم محافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، والغرفة التجارية والفعاليات الرسمية في المحافظة التعازي باستشهاد الأسير المحرر جميل العموري من مخيم جنين، وتيسير عيسة من قرية صانور، وأدهم عليوي من زواتا في محافظة نابلس الذين استشهدوا فجر الخميس الماضي بالقرب من مقر الاستخبارات العسكرية.

ونقل الرجوب تعازي فعاليات ومؤسسات محافظة جنين الرسمية والشعبية، لأهالي الشهداء وفعاليات ومؤسسات مخيم جنين وصانور وزواتا، مؤكدا الدور النضالي والصمود الذي قدمه الشهداء بعد تصديهم لقوات الاحتلال ومستعربيهم.

وتابع: "جئنا اليوم لأن عزاءنا هو عزاء كافة شهداء فلسطين الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، ليس من أجل جنين فقط بل لأجل فلسطين، ودماء شهدائنا ستبقى منارة للطريق نحو التحرير والعودة، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الوحدة الوطنية لنكمل مسيرة الشهداء نحو طريق الحرية".