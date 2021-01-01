تجارة نابلس تعقد ورشة حول المِنَح الفرعية لمشروع MoreThanAJob

نابلس /سما/

عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية ورشة تعريفية حول المنح الفرعية المقدمة من مشروع MoreThanAJob الذي يستهدف مؤسسات التضامن الاقتصادي الاجتماعي SSE’s في فلسطين، وذلك في قاعة الغرفة.

وحضر الورشة ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة نابلس عصام ابو زيد وديما هيلان وآلاء استيتية واياد بريك واحمد عكوبة، وممثلو جامعة النجاح -المنسق الرئيسي للمشروع- سماح صالح وفادية حشايكة ومحمد عجعج، بالإضافة الى رؤوساء وممثلي مؤسسات التضامن الاقتصادي الاجتماعي المدعوة ، وممثلي الوزارات الحكومية ذات العلاقة.

واستهلت الورشة بتقديم نبذة عن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، ورؤيته، وأهدافه، اضافة الى عرض تفصيلي عن المنح الفرعية المقدمة، وتقديم ارشادات توجيهية حولها، وكيفية تقديم طلب المنحة والميزانية المطلوبة للمنحة.

كما جرى التطرق الى المنصة الالكترونية للمشروع MoreThanAJob Portal ، وأهمية التسجيل فيها، والمشاركة الفاعلة عليها لتحقيق اهداف المشروع.

وتأتي هذه الورشة لمشروع (MoreThanAJob) للاعلان عن بدء التنافس بين مؤسسات مجتمعية على الفوز بعشر مِنح مالية لتطوير الابداع لدى المؤسسات المشاركة، وذلك بمعدل مِنحتين اثنتين لكل دولة من الدول الشريكة في المشروع وهي: فلسطين، لبنان، الاردن، اليونان وايطاليا، وتبلغ قيمة المنحة المالية 20 الف يورو لكل مشروع.

وتهدف المِنحة ايضا إلى دعم جمعيات ومؤسسات ناشطة في مجال العمل المجتمعي والتكافلي، والتي ستقدم بدورها خطة عمل لتنفيذ مشروعها الهادف الى ايجاد وخلق فرص عمل جديدة للفئات المهمشة في المجتمع بالاعتماد على الممارسات الفضلى في التنفيذ.

ويَمنح المشروع مبلغ 20 ألف يورو لكل مشروع من المشاريع العشرة التي سيتم اختيارها، والتي تهدف الى تنفيذ رؤية مشروع (MoreThanAJob) في المناطق المستهدفة، علمًا بأن فرصة التقدم متاحة أيضاً للشركات الخاصة التي تنطبق عليها معايير ومواصفات الجمعيات الاقتصادية والمجتمعية.

وجرى في الورشة فتح باب النقاش، وقدّم المشاركون والمشاركات جملة من الاستفسارات عكست اهتمام الحضور باستيضاح تفاصيل موضوع الورشة عن المنح المقدمة، وأجاب ممثلو الغرفة والجامعة عن كل الاستفسارات.

واتفق في نهاية الورشة على تزويد المشاركين والمشاركات بكافة المستندات المطلوبة للتقدم للمنح وموافاتهم بالتفاصيل اللازمة والمتابعة الدورية لأية استفسارات واردة.

وقال رئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم ان مشاركة الغرفة في المشروع تأتي للنهوض بواقع الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التنمية الاجتماعية، وذلك تحقيقا لرؤية ورسالة مجلس ادارة الغرفة الحالي الهادفة الى توفير مزيد من فرص العمل، بالتعاون مع كل الجهات والمشاريع التي تعمل عليها الغرفة في الوقت الراهن.

يذكر ان مشروع (MoreThanAJob) يهدف إلى تعزيز آليات التعاون بين الفاعلين والمؤثرين في الاقتصاد والمجتمع والادارة العامة، وذلك من أجل تصميم وتطوير وتنفيذ خدمات تعزز فرص اندماج الشرائح المهمشة في سوق العمل.