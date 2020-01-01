حدث تاريخي في افتتاح "يورو 2020" (فيديو)

وكالات

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بين منتخبي إيطاليا وتركيا، حدثا فريدا في تاريخ البطولة القارية، التي قصت أمس الجمعة، شريط نسختها الـ16.

وتقدم المنتخب الإيطالي، بهدف جاء بـ"نيران صديقة" (هدف عكسي)، سجله المدافع التركي ميريح ديميرال، بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، في الدقيقة 53.



وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة أوروبا التي يسجل فيها الهدف الافتتاحي بـ"النيران الصديقة".

وأضافت أن ديميرال دخل التاريخ.



وحقق المنتخب الإيطالي فوزا كاسحا على نظيره التركي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ويلز وسويسرا.