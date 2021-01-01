مشترك مشهور في "ذا فويس كيدز" يعتدي على صبي بمفتاح ويكسر جمجمته (صور)

القاهرة/سما/

اعتدى مشترك "ذا فويس كيدذ"، معاذ عيسى، على الصبي حسن شريف علوان، بضربه بمفتاح على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، واستدعى عملية جراحية لإنقاذ حياته، بحسب صحيفة "الوطن".



ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن والدة الصبي المصاب تفاصيل الحادثة، حيث قالت الأم إن "معاذ عيسى ليس صديقا لابنها، ولكنه جارهم، وإنهما أحيانا يتواصلان"، موضحة أنه "يوم الحادث، قابل معاذ نجلها حسن (15 عاما)، وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه".

وأضافت الأم أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى، لافتة إلى أن "الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وأنه حاليًا في فترة العلاج بعد إجراء العملية".

وأشارت والدة حسن إلى أن "علاج ابنها سيتطلب وقتا طويلا"، مؤكدة أن "ابنها لا تربطه أي علاقة بمعاذ، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه".

في سياق متصل، أفادت الأم بأنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان، بالواقعة، وأنها حاليا تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة، مشيرة إلى "أن المفتاح تم تحريزه لتقديمه للنيابة أيضا، وأن الطفل معاذ من المعروف عنه أنه يفتعل المشاكل مع زملائه، وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقات الشهير ذا فويس كيدز".

هذا وطالبت والدة الشاب المصاب، جهات التحقيق، بـ"الحصول على حق ابنها فيما تعرض له من اعتداء"، مشددة على أن "الصمت على الحادث يجعله يتكرر مرة أخرى في حق أطفال آخرين".

بالإضافة إلى ما سبق، نشر الإعلامي المصري، محمد نشأت، على حسابه في "فيسبوك"، صورا للصبي المصاب داخل المستشفى، وصور أشعة لرأسه، يظهر بعضها حجم الإصابة التي تعرض لها، ودخول المفتاح إلى رأس الصبي بعد اعتداء معاذ عيسى عليه.

وقال محمد نشأت: "الأخ الطالب اللى صورته تحت خالص اسمه معاذ عيسى وكان من كام سنة ضمن فريق فويس كيدز..مسك واحد زميلة اسمة حسن شريف علوان ودخل مفتاح العربية في رأسه بالكامل والولد استمر في جراحة لمدة 12 ساعة".

وأضاف: "المصيبة إن أهل الولد البلطجى ولا هامهم بحجة كالعادة إننا نعرف ناس مهمين !!!!! أرجو من جميع السادة الصحفيين والإعلاميين الاهتمام، ومن الجميع الشير حق الولد لازم يرجع ...ربوا عيالكم إحنا في بلد قانون ما فيهاش ناس مهمين انما فيها كل الناس مهمين ... دعواتكم لحسن".